Yıldırım çarpması sonucu 1 şehit 6 yaralı

-İl Emniyet müdürünün hastaneye gelişi,

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( SİİRT )- Siirt Valiliğinden yıldırım düşmesine ilişkin açıklama SİİRT



- Siirt'in Eruh İlçesi Dağdöşü köyünün yolunu emniyete alan güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit düşerken 1'i ağır 6 korucu da yaralandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Nisan 2018 günü saat 19.50 sıralarında Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonel faliyetlerde yol emniyeti maksadıyla görevlendirilen bir tim 7 kişi, güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu; 1 güvenlik korucusu ağır yaralanmış 1 güvenlik korucusu da hafif yaralanmıştır. Yaralıları tahliye etmek için olay yerine 112 ekipleri sevk edilmiştir. Güvenlik korucusu timinde bulunan diğer 5 güvenlik korucusu da kontrol maksadıyla Siirt Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit güvenlik koruyucumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" dedi Şehit olan Mehmet sevgi adlı korucu için yarın Eruh ilçesinde tören düzenlenecek

