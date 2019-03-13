Yıldırım: 'Bütün İstanbulluların hizmetinde olacağız' - İSTANBUL
Yıldırım: "Bütün İstanbul luların hizmetinde olacağız" - İSTANBUL - Açılıştan görüntüler - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy’de Millet Kütüphanesi ve Kıraathanesi Açılış Töreninde konuştu.
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