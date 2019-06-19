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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yıldırım: 'Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor' - İSTANBUL

Yıldırım: 'Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor' - İSTANBUL

Yıldırım: "Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması"Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor" - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - " 'Bir yandan destek isteyip diğer yandan da HDP'yi görmezden gelmeyin.' İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor"İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, " 'Bir yandan destek isteyip diğer yandan da HDP'yi görmezden gelmeyin.' İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor." dedi.
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "7 Bölge 7 Renk Festivali"nde vatandaşlara İstanbul seçimlerinin yenilenme sebeplerini anlatan Yıldırım,"Biz hiçbir zaman bu seçimin yenilenmesini istemedik. 'Oyları yeniden sayalım, İstanbul luları zahmete sokmayalım, hak yerini bulsun, kim kazandıysa o yoluna devam etsin.' Buna hiçbir zaman razı olmadılar." dedi.
Cumhur İttifakı adayı olarak seçime girdiğine vurgu yapan Yıldırım, "Bu ittifakta Ay yıldızlı bayrak diyenler var, vatan toprağı var diyenler var. Millet, devlet var diyenler var. Bu ittifak Türkiye'nin istikbalinin ve istiklalinin teminatıdır." ifadelerini kullandı.Selahattin Demirtaş'ın CHP adayına destek istemesine değinen Yıldırım şunları söyledi:"Bugün bölücü PKK terör örgütünün yan örgütünün önemli isimlerinden biri açıklama yaptı. Diyor ki 'CHP adayı İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' Ama ilave ediyor, 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz.' Yani diyor ki bizim sizinle beraber hareket ettiğimizi gizlemeyin. Bir yandan destek isteyip diğer yandan da HDP'yi görmezden gelmeyin. İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kimle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor. Bunun cevabını da pazar günü sandıkta verecek."Binali Yıldırım, seçmenlere pazar günü sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Gün geldi çattı. Pazar günü sandığa gidiyoruz. 31 Mart'ta sandığa gitmeyen 428 bin hemşehrimiz var. Bize düşen 31 Mart'ta sandığa gidemeyen kardeşlerimizin mutlaka sandığa gitmesini sağlamaktır. Eğer ' İstanbul 'un geleceğinde benim de sözüm var' diyorsak. Evlatlarımızın daha güzel yarınlara hazırlanmasını istiyorsak mutlaka pazar günkü seçimlere büyük bir çoğunlukla katılacağız." değerlendirmesini yaptı.Programda Binali Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da eşlik etti.

Yıldızlı Terör Örgütü Pazar Günü İstiklal 

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