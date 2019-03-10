Yıldırım: 'Biz farklılıklarımızı insanlığın, medeniyetin zenginliği olarak gördük' - İSTANBUL Haberi
Yıldırım: "Biz farklılıklarımızı insanlığın, medeniyetin zenginliği olarak gördük" - İSTANBUL
- Programdan detaylar - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Alevi Bektaşi Derneklerinin üyeleriyle ile bir araya geldi.
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