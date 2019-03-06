Yıldırım: 'Bilgiyi üretmek demek, diğer ülkelerden bir adım öne geçmek demek' - İSTANBUL
Yıldırım: "Bilgiyi üretmek demek, diğer ülkelerden bir adım öne geçmek demek" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de Millet Kütüphanesi açılışına katıldı.
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