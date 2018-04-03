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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yıldırım-Bahçeli görüşmesi (3) - TBMM

Yıldırım-Bahçeli görüşmesi (3) - TBMM

- Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıYıldırım - Bahçeli görüşmesi sona erdi - Başbakan Yıldırım: - "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları MHP Genel Başkanı yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık"TBMM (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları MHP Genel Başkanı yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık." dedi.
Başbakan Yıldırım, Devlet Bahçeli ile Meclisteki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP'nin 18 Mart Pazar günü kongresini gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu, bu kadar telaşa gerek yok." ifadesini kullandı."Başka bir konu başlığı konuşulmadı mı?" sorusuna, Yıldırım, "Hayır, bu yetmez mi?" yanıtını verdi.Başbakan Yıldırım, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, görüşmeye AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi, ancak Devlet Bahçeli ile baş başa görüştü.İki liderin görüşmesi başladıktan sonra, AK Parti Grup Başkanvekilleri, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın makam odasına geçti ve görüşmenin bitmesini orada bekledi.

Makam Odası Terörle Mücadele 

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