Yıldırım: 'Amacımız insanımızın hayatını kolaylaştırmak' - İSTANBUL İzle
Yıldırım: "Amacımız insanımızın hayatını kolaylaştırmak" - İSTANBUL - Düzenlenen programdan detaylar - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Malatyalı İş Adamları Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programında konuştu.
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