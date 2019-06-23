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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını izlemek için geldiği il başkanlığından ayrıldı.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yasağı kaldırmasının ardından kameraların karşısına geçen Yıldırım, açıklamasının ardından bir süre daha İl Başkanlığında kaldı.Durum değerlendirmesi yapan Yıldırım, daha sonra AK Parti İl Başkanlığının önünde bekleyen bir grubun, ' Türkiye seninle gurur duyuyor ' sloganları eşliğinde binadan ayrıldı.Bu sırada grupta bazı kişiler, İl Başkanı Bayram Şonacak'a tepki gösterdi. ' İl Başkanı istifa sloganı ' atan gruba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ' Sus, öyle şey olmaz. ' dedi.

İstifa Kamera Nadan Demirli 

Yıldırım'ın ayrılmasından sonra İl Başkanlığında bulunan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da İl Başkanlığından ayrıldı.
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