Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı

Yıldırım'ın ayrılmasından sonra İl Başkanlığında bulunan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da İl Başkanlığından ayrıldı.

