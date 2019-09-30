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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı - TEKİRDAĞ

Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı - TEKİRDAĞ



- Fırtına obüslerinin ve MPT 55 ve 76'nın tanıtılması - Tugay içerisinde oluşturulan Türk Kızılay'ı çadırından genel ve detaylar - Yedek personelin silah atışından genel ve detaylar - Yedek personellerden genel ve detaylar - Piyade Albay Kurmay Başkanı Cavit Tütüncü'nün brifing vermesiYıldırım - 2019 Seferberlik TatbikatıTEKİRDAĞ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım - 2019 Seferberlik Tatbikatı", Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında icra edilmeye başlandı.Seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacını taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen tatbikat kapsamında, askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylara "silah altı" daveti ulaştırıldı.Daveti alan bin 24 yedek yükümlü karargaha geldi.8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat, brifing toplantısıyla başladı.
Geçen hafta birliklerine katılan yedek yükümlülere, Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda uzman personel tarafından olası bir savaş halinde tam donanımlı hale getirilmeleri amacıyla yeni ekipman, araç gereçler ile silahlar tanıtıldı. Poligonda atış yapan yedek yükümlüler, daha sonra kışlaya kurulan Türk Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.Tatbikatı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da izledi.Tatbikat 4 Ekim Cuma günü sona erecek.

Toplantı Bakanlık Kan Bağışı Basın Mensupları Orgeneral 

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