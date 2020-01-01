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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşında sahte ve kaçak içkiye geçit yok

Yılbaşında sahte ve kaçak içkiye geçit yok

Polisin baskın yapması

Elektronik Sigara Alkollü İçki Vergi Dairesi Pompalı Tüfek Kaçak Sigara 

-Adreslere girmesi
-Kaçak sigara sahte içki ele geçiresi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana polisi yılbaşında belirlenen adreslere operasyon yaparak 581 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi ADANA

- Adana polisi yılbaşı boyunca belirlenen adreslere operasyon yaparak 581 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı sebebiyle alkollü içki kullanımının artacağı ve piyasadaki talebi suç örgütlerinin fırsata çevirerek merdiven altı sağlığa zararlı alkollü içkileri piyasaya süreceğini değerlendirerek sabaha kadar belirlenen adreslere baskınlar yaptı. Polisin 120 ayrı adrese ve seyyar tezgahlara yaptığı baskında, 581 şişe sahte ve kaçak içki, 4 bin 500 paket kaçak sigara, 3 bin 650 cinsel ürün, 18 elektronik sigara, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatı olmayan 6 ayrı iş yerine vergi dairesi idari işlem başlattı.
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