Yılbaşında ölümle sonuçlanan ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığına’ iki tutuklama



- Zeytinburnu’nda yılbaşı gecesi ölümle sonuçlanan olayda, görüntülü konuşarak uyuşturucu siparişi veren ve hayatını kaybeden şahsın arkadaşı ve torbacı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeytinburnu Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokak’ta bulunan bir tekstil mağazasında, yılbaşı gecesi Emrullah Orhan (26), Hüseyin Selçuk (26) ve Emre Dikmen (26) uyuşturucu madde almak için satıcılarla iletişime geçmiş, torbacı diye tabir edilen satıcı Şehmus Çelik’le telefonla görüntülü konuşarak pazarlık yapmıştı. Görüntülü sohbetin ardından mağazaya gelen uyuşturucu satıcısı Şehmus Çelik, mağazaya gelerek uyuşturucuları teslim edip olay yerinden ayrılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Emrullah Orhan uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetmişti. Emniyet birimleri yaşanan olayın ardından yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu satıcı Şehmus Çelik ile hayatını kaybeden şahsın arkadaşı Emre Dikmen isimli iki kişiyi gözaltına almıştı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



loading...