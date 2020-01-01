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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşında Noel Baba kostümü giyerek hasta öğrencilerini ziyaret ettiler

Yılbaşında Noel Baba kostümü giyerek hasta öğrencilerini ziyaret ettiler

Minik öğrenciye hastane odasında sürpriz

Geçmiş Olsun Öğretmenler Yılbaşı Gecesi Öğretmen Öğrenciler 

-Detaylar

( ARTVİN )- Öğrenci ve ailesi bu sürpriz karşısında şaşkına göndü ARTVİN

- Hastalığı nedeniyle 10 gündür okula gidemeyen ve yılbaşını hastanede geçiren 4 yaşındaki Musab Yusuf Güllü’ye öğretmenleri yılbaşında Noel Baba kostümü giyerek sürpriz yaptı. Musab ve ailesi, bu sürpriz karşısında şaşkına göndü. Alerjik bir hastalık nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde tedavi gören ve okuluna gidemeyen 4 yaşındaki Musab Yusuf Güllü, yılbaşını ailesiyle birlikte hastane geçirdi. Yılbaşında öğrencilerini yalnız bırakmak istemeyen okul öğretmenleri Noel Baba kostümü giyerek öğrencilerine sürpriz yaptı. Hastane çalışanları ve hasta yakınlarının meraklı bakışları altında Noel Baba kostümüyle hastaneye giren öğretmenlerini karşısında gören Musab ve ailesi, sürpriz karşısında şaşkına göndü. Sınıf öğretmeni Caner Karataş, “Hem yılbaşı gecesi yalnız bırakmamak istemedik hem de geçmiş olsun dileklerimizi sunmak için kendisine Noel Baba kostümlü bir sürpriz yaptık.” diye konuştu.

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