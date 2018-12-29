Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak Haberi
- Görev yapacak olan polislerden görüntüler - Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba'nın açıklaması - Yılbaşı gecesine ilişkin alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 17 bini Taksim çevresinde olmak üzere 39 polisin görev alacağı belirtildi - Simitçi, piyangocu, temizlik görevlisi gibi kılıklardaki güven timleri, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek - Bu yıl ilk kez yılbaşı gecesi atlı polisler de görev yapacakİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yılbaşına ilişkin alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 17 bini Taksim çevresinde olmak üzere 39 bin polisin görev yapacağı bildirildi. Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, Taksim Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 3 aşamalı yılbaşı tedbirleri planlandığını söyledi.