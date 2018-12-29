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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yılbaşında ağır tonajlı araçlar yasaklandı İzle

Yılbaşında ağır tonajlı araçlar yasaklandı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Yılbaşı Beton Mikseri Tonaj 


- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Pazartesi günü ağır tonajlı araçların şehir merkezindeki ilçelere girişinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2018 Pazartesi saat 08.00'dan 01.01.2019 Salı günü saat 08.00'a kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.
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