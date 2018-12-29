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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Yılbaşında ağaç kesme fidan dik' kampanyasına vatandaştan yoğun ilgi

'Yılbaşında ağaç kesme fidan dik' kampanyasına vatandaştan yoğun ilgi

FİDANLAR

Alışveriş 

-VATANDAŞLAR
-FİDAN TAKDİMİ
-ÇOCUKLAR
-VATANDAŞLAR İLE RÖP.

( BURSA ) BURSA

- Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün ‘Yılbaşında ağaç kesme fidan dik’ kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Yeni yıla sayılı günler kala, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, alışveriş merkezlerinde ve ilçelerde kurduğu stantlarda vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.
Yılbaşı kutlaması için ağaç kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini belirten vatandaşlar, yapılan bu uygulamanın çok güzel olduğunu dile getirdi. Bu uygulamanın sürekli hale getirilmesini talep eden vatandaşlar, ormancılardan aldıkları fidanlara gözleri gibi bakacaklarını söyledi.

2018 yılında toplam 120 bini aşkın fidanın dağıtıldığını belirten yetkililer ise, “Her yıl bunu düzenli olarak yapıyoruz. Bunu sadece yıl başına girerken değil, diğer önemli günlerde de yapıyoruz. Türkiye’nin 81 vilayetinde fidan dağıtılıyor” dedi.

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