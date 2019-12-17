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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2) - MUĞLA

Yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2) - MUĞLA

- Yaralının ambulansla hastaneye götürülmesi - Devrilen vincin görüntüsü - Ekiplerin olay yerinde çalışmasMUĞLA - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ortakent Kapuz Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi. Vinç, yaklaşık 30 metrelik yüksekten boşluğa düştü.Beton zemine düşen vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vinç içindeki üç kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Olayın ardından alışveriş merkezinde bir süre panik yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Akdaş'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alışveriş Yılbaşı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

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