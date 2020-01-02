Yılbaşı öncesinde yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan DEAŞ’lılardan 5’i adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak'taki DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri’de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslardan 5 kişi emniyetteki işlemlerinden sonra götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (EK



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