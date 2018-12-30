Yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' İzle



- Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, 508 bin 508 şahıs sorgulandı, 143 bin 838 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 790 aranan şahıs yakalandı, 459 adet araç trafikten men edildi, piyasaya sürülmek üzere olan 311 litre kaçak içki ele geçirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemli bölgelerde ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde ,toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler gibi alanlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 65 bin 408 personelin katıldığı uygulamada 5 bin 844 noktada, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur” uygulaması yapıldı. Uygulamaya 65 bin 408 personel katıldı Uygulamaya 38 bin 29 emniyet, 26 bin 799 jandarma ve 580 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 65 bin 408 personel, 229 dedektör köpek, 13 bin 106 kara aracı, 112 deniz aracı, 6 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 224 ekip katıldı.

508 bin 508 şahıs sorgulandı Uygulama sonucunda; 508 bin 508 şahıs sorgulandı, 143 bin 838 araç denetlendi ve 18 bin 438 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde, 4 yağma, 38 yaralama, 30 hırsızlık, 13 dolandırıcılık, 1 cinsel taciz, 2 çocuğun cinsel istismarı, 9 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 kaçakçılık, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 2 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 681 diğer suçlardan olmak üzere toplam 790 aranan şahıs yakalandı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı Ayrıca uygulama sonucunda; 27 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 291 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 5 bin 668 gram esrar, 19 gram eroin, 15 gram bonzai, 32 gram metanfetamin, 5 bin 437 uyuşturucu hap, 311 litre kaçak içki, 6 bin 210 paket kaçak sigara elde edilip, 6’sı çocuk olmak üzere 26 kayıp şahıs bulundu, 931 şahsa adli idari işlem yapıldı. 1 milyon 505 bin 879 TL cezai işlem Yapılan işlemler sonucu 108 şahıs gözaltına alındı, 9 adet iş yeri kapatıldı, 106 adet aranan araç yakalandı, 459 adet araç trafikten men edildi, idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 505 bin 879 TL cezai işlem uygulandı.

