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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşı öncesi Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yabancı ilgisi

Yılbaşı öncesi Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yabancı ilgisi

Kayak Merkezinden drone görüntüleri

Kayak Merkezi Yabancı Turist Turist Kafilesi Yılbaşı Tatili Güneşli Hava 

-Sarıkamış Kayak Merkezinden genel ve detaylar
-Çinli kayakçıların kaymasından genel ve detay görüntüler
-Çamkar Otel Genel Müdürü, Kemal Sönmez'in konuşması
-Çinli kayakseverin konuşması

( KARS ) KARS

- Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, yılbaşı tatilini geçirmek isteyen Çinliler başta olmak üzere birçok yabancı turistin ilgi odağı oldu. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe, yılbaşı öncesi İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre iller başta olmak üzere birçok ilden gelen yerli turistlerin yanı sıra Çin, Rusya, Azerbaycan ve İran gelen turistlerin de gözde mekanı haline geldi. Birçok turist kafilesinin yılbaşı dolayısıyla rezervasyon yaptırdığı Cıbıltepe, şu sıralar Çin’den gelen sezonun ilk yabancı turist kafilesini ağırlıyor. Çinli turistler, güneşli havada sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel Genel Müdürü, Kemal Sönmez yaptığı açıklamada, bu sezon kayak merkezine geçen yıllara göre daha çok ilgi olduğunu söyledi.

Sönmez, “Evet yılbaşı üzeri Sarıkamış Kayak Merkezine büyük ilgi var, yabancı kayakseverlerde geldi, onlara etrafı tanıtıp gezdiriyoruz. Yerli misafirlerimiz de var tesislerimiz ve pistlerimiz son derece güzel 90 cm kar var yılbaşında aktiviteler olacak yılbaşında oldukça yoğun mesaisi bizi bekliyor şuanda Çinli bir grup var İran, Ukrayna, Ermenistan, Azerbaycan’dan gelen var tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi kristal kar üzerinde kayak yapmaya bekliyoruz” dedi.
(AY-AA)
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