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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yılbaşı öncesi sahte içki imalathanesine baskın

Yılbaşı öncesi sahte içki imalathanesine baskın

operasyondan görüntüler

Sahte İçki Yılbaşı İmalathane Sahte İçki Operasyonu 

-ele geçirilenler

( İSTANBUL )- Yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 5 bin litre metil alkol ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki imalatı yapan depoya baskın düzenledi.
Silivri'de düzenlenen operasyonda 5 bin litre metil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürüleceğini belirledi. Silivri’de bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin litre metil alkol, damıtma cihazları ve alkol bidonlarına el koydu. Polis imalathaneyi mühürlerken, içki şişelerine de imha edilmek üzere el konuldu. Yapılan sahte içki operasyonunda ele geçirilenler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Fatih Kumkapı'da bulunan deposuna kaldırıldı. Operasyonda S.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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