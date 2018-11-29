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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yılbaşı öncesi kaçak içki imalathanesine baskın İzle

Yılbaşı öncesi kaçak içki imalathanesine baskın İzle

Kaçak içki atölyesinden polis tarafından çekilen görüntüler

Pres Makinesi İmalathane Muhalefet Sahte Rakı Kaçak İçki 

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( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da kaçak içki üreten bir imalathaneye düzenlenen baskında çok sayıda sahte rakı ve rakı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı alkol üreten ve bunları satışa sunan imalathanelerin tespit edilmesine yönelik, bir balıkçı barınağında yapılan aramada 39 adet (41 litre) sahte rakı, 1 adet kapak pres makinesi, 15 litre etil alkol, 2 şişe anason maddesi, 1 adet enjektör, 2 adet hassas ölçüm enjektörü, 60 adet kullanılmamış şişe kapağı, 100 adet boş şişe, 6 adet boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan A.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BK-ÖS-Y)
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