Yılbaşı öncesi evde sahte içki imalatına jandarma baskını

-Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi

-Zanlıların çıkarılması



( İSTANBUL )- Evin mutfağını alkol imalathanesine dönüştürmüşler İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan bir şahsı düzenlediği başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arnavutköy ilçesindeki bir ikamette sahte içki imalatı yapıldığı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu ev ve çevresini takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.O. isimli şahsın evde ürettiği sahte içkileri, İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacağı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüphelinin Arnavutköy ilçesindeki evine baskın düzenledi.

Şüphelinin Arnavutköy’de bulunan evinde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketi bulunan binlerce sahte içki şişesi, dolum tankları, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkol metre ele geçirildi. Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan R.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolum tesisi olarak kullanılan yer aslında mutfaktı Jandarma ekipleri yapılan baskında ilk olarak girişteki odada dağıtıma hazır halde kolilerce sahte içkiyle sonrasında evin mutfağında yüzlerce litrelik dolum tankı ve sahte alkol dolu bidonlarla karşılaştılar. Evin mutfağının adeta alkol imalathanesine dönüştürüldüğü görüldü.

Operasyonda; kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce sahte rakı ile litrelerce etil alkol, 3 adet dolum tankı, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketleri ile 1 adet alkol metre ele geçirildi. Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan R.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

