Yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetleme...300 polis eğlence mekanlarını denetledi Haberi

-mekanlarda arama yapılması

-şahısların kimlik kontrollerinin yapılması

-özel harekat polisinden görüntü

-eğitimli köpeklerin mekanlara götürülmesi



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa emniyeti yılbaşı öncesi eğlence mekanlarını denetledi. Çok sayıda polis memuruyla gerçekleştirilen denetlemede yaşı küçük şahıslara alkol satan ve konsomatris çalıştıran mekanlara idari para cezası uygulandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, KOM, TEM, Narkotik, Özel Harekat ile İlçe Araştırma ve Soruşturma Büroları'nın da desteğiyle yaklaşan yılbaşı öncesinde eğlence sektörünü denetleme altına aldı. Yılbaşında ve öncesinde olası bir sorunu engellemek adına yapılan denetlemede gece kulüpleri, meyhaneler ve pavyonlar kontrol edildi. Ekipler yaşı küçük şahıslara alkol satan, yabancı uyruklu kadın ya da konsomatris çalıştıran mekanlara idari para cezası kesti. Akşam saat 22.30 ile 24.00 aralarında yapılan denetlemeye yaklaşık 200 polis memuru katıldı.

Denetleme kapsamında 18 gece kulübü, pavyon ve meyhane denetlendi. Denetlemede 841 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı. Resmi belgede sahtecilikten ve suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan aranan 2 kişi yakalanarak ilgili birime teslim edildi. Kapalı alanda sigara içilen 4, çalışanlarının sigortalarını yaptırmayan 5, küçük yaştakilere alkol satan 1, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişi ile konsmatris çalıştıran 2 iş yerine adli ve idari cezai işlemler uygulandı. Bir iş yerinde 2 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Denetlemelere özel harekat polisi ve eğitimli narkotik köpekleri de katıldı.

Bursa emniyetinin yılbaşına kadar aralıklarla denetlemelere devam edeceği öğrenildi.

