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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu İzle

Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu İzle

operasyondan görüntü

( BALIKESİR )- Üst düzey yöneticiler ve patlayıcı uzmanı yakalandı BALIKESİR

Savaşçı Sahte Kimlik Yakalama Kararı Terör Örgütü Patlayıcı Uzmanı 


- Balıkesir´de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik istihbarat çalışmalarını değerlendiren TEM şube ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla 10 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yakalananlar arasında örgütün üst düzey yöneticileri ve patlayıcı uzmanı bir kişi de ele geçirildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak´ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bugün sabah erken saatlerde başlatılan operasyona Özel Harekat Timleri katıldı.
İl merkezinde 10 kişi yapılan baskın sonucu yakalanırken, 1 kişinin ise İstanbul´da yakalanma çalışmasına devam edildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre yakalananlar arasında biri sahte kimlikle dolaşan örgüt içinde Emir (İl Valisi), 2 askeri emir, bir lojistik sorumlusu, patlayıcı uzmanı bir kişi, savaşçı konumunda faaliyet gösteren 6 kişinin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan örgütte Emir olarak görev yapan şüphelinin Şer-i Kadı (hakim) olarak bir dönem faaliyet gösterdiği, Balıkesir´de bulunan Irak uyruklu kişilerin sorunlarını çözdüğü, örgütle aktif olarak görüştüğü belirlendi. Yapılan operasyonun yılbaşında gerçekleştirilebilecek olası eylemlere karşı yapıldığı bildirildi.

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