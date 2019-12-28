Yılbaşı öncesi asayiş uygulaması - ANTALYA

- Yılbaşı öncesi asayiş uygulaması - Polis ve jandarma ekiplerinin D - 400 kara yolunda araçları durdurarak denetim yapması Antalya 'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yapılıyorANTALYA (AA) - ''Türkiye Güven Huzur - 7'' asayiş uygulaması kapsamında, Antalya 'nın Serik ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Cumalı Mahallesi D 400 kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, sürücüler ve yolcular kimlik kontrolünden geçirildi, araçlarda arama yapıldı.Uygulamaya, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk de katıldı.
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