Yılbaşı öncesi Arnavutköy'de sahte içki imalathanesine baskın İzle

-Ele geçirilenlerin fotoğrafları



( İSTANBUL )- Kaçmaya çalışan 3 şahıs tutuklandı-Operasyonda 188 şişe alkol, 240 litre metil alkol ele geçirildi İSTANBUL



- Polis ekipleri Arnavutköy'de sahte içki ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 188 şişe alkol, 240 litre metil alkol ele geçirildi. Basın sırasında kaçmaya çalışan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 13 Aralık günü operasyon için hareket geçti. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.Ç, U.K ve Pakistan uyruklu Z.A isimli erkek şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve araç içerisinde yapılan aramalarda ise 188 şişe alkol, 960 şişe boş alkol şişesi, 240 litre metil alkol, 2 bin 100 adet farklı renklerde kapak, 15 sayfa TAPDK bandrolü, 10 sayfa etiket, 2 adet 350 litrelik bidon ele geçirildi. Şahıslar tutuklandı Gözaltına alınan şahıslardan E.Ç ve U.K isimli şahıslar kanuna muhalefet suçundan ve bir çok farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 3 şahıs 14 Aralık günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

