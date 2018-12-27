Yılbaşı için oteller yüzde 100 doldu

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( BURSA )- Uludağ’da yer bulamayan tatilciler, şehir merkezindeki otellere yöneldi BURSA - Yıl başına sayılı saatler kala Uludağ’da oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kış turizminin gözde mekanı Uludağ’da yer bulamayan tatilciler, şehir merkezindeki otellere yöneldi. Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi buldu. Yıl başı öncesi zirveye gelen tatilciler, kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor. Erken rezervasyonla yıl başı için yer ayırttıranların ise yüzü gülüyor. Otellerin yıl başına kadar yüzde 95 oranında doluluk oranıyla seyrettiğini ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, “Yıl başı gecesi için yüzde 100 doluluk var. Uludağ’da yatak kapasitesi sınırlı kalınca, gelen misafirler Bursa’nın merkezindeki otellerde konaklıyor. Sabahları zirveye gelip, akşamları ise merkeze dönüş yapıyor. Uludağ dolarsa Bursa da bundan nasibini alır. Güzel bir yeni yıl olacağına eminiz” dedi.

Yıl başı gecesinde asayişin sağlanması için bütün güvenlik birimlerinin gereken tedbirleri aldığını belirten Saraçoğlu, “Aynı zamanda valilik ve kaymakamlık tarafından da gerekli denetimler yapıldı. Bölge şu an kış turizmine güvenlik bir şekilde hazır. Günü birlikçiler için de Uludağ sezona hazır. Sabahleyin ister teleferik, ister taşıtlarıyla zirveye çıkabilirler. Kayak genellikle tercih ediliyor. Aksilik yaşanmaması için bizler de çalışmaları yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

En büyük beklentilerinin kar yağışının istenilen seviyelerde seyretmesi ve pistlerin hazır hale gelmesi olduğunu belirten Saraçoğlu, “Şansımız var, kar yağışı erken geldi. Devam etmesini istiyoruz. Tüm işletmecilerimiz sezona çok umutlu bakıyor. Geçmiş yıllardaki gibi oldukça fazla talep var. Erken rezervasyon bu yönden vatandaşlara kolaylık sağlıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de artık turizmin yeniden yapılandırıldığına da işaret eden Saraçoğlu, “Bunun da en büyük katkısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yapmış olduğu çalışmalardır. Artık bazı bölgelerimizde alan temsilciliği diye birim oluşturuluyor. Bu Kapadokya modeli dediğimiz bir birimdir. Bu modeli Uludağ’a da uygulamak için kendileri çalışma başlattı. Bu bizim için olumlu bir gelişmedir. Bundan sonra da artık sorunların karşısında, resmi muhatabımız olacak. İşler daha kolaya ve sağlıklı bir şekilde yürüyecek” dedi.

Bursa turizminin yeniden yapılandırıldığını belirten Saraçoğlu, “Turizm platformu vardı. Artık bu topluluğu biraz daha kurumsal hale getirip başkanlığına da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yapacak. Bizler de o ekibin paydaşları olarak şehrimize hizmetler üreteceğiz. Önümüzdeki yılların planlanması ve Bursa’nın turizmden daha fazla gelir etmek için çalışmalar yapılacağını düşünüyoruz. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerden yerli turistlerin gelmesi için daha aktif rol alacağız” şeklinde konuştu.

Güney Marmara Otelciler Birliği Başkanı Haluk Beceren, "Kısmet olursa kar yağışı altında bir yıl başı bekliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de otellerde doluluk oranı bekliyoruz. Kar durumumuz çok iyi. Bizi iyi bir sezon bekliyor. Yabancı turistten çok yerli turistlerimiz var" diye konuştu.

Uludağ Zirve Tesislerinin İşletme Sorumlusu Gülşah Büyükbüke, "yoğun bir sezondayız. Beklediğimizden daha güzel bir kar yağışı var. Turist sayısı oldukça yoğun. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı" dedi.

Boff Otel İşletme Müdürü Ozan Yuvacı, "Yıl başında gecesinde Yusuf Güney ve Nilay Öncü yer alacak. Gece saat 00.00'dan sonra kar partisi düzenleyeceğiz. Kar yağışının yoğun olması, otellerimizdeki doluluk oranını yükseltti" şeklinde konuştu.

Ağaoğlu Otel Müdürü Murat Pınarcı ise, "Kar yağışının aralıksız yağması, bizleri ve misafirlerimizin yüzünü güldürüyor. Yıl başı sonrası için şimdiden rezervasyonlar aldık. Yıl başında Şehnaz Sam sahne alacak. Yıl başında misafirlerimize unutulmaz bir gece yaşatacağız. Çocuklar için de ayrıca bir eğlencemiz olacak" dedi.



