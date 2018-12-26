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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşı gecesi gençlerin zehirlenmesine jandarma 'dur' dedi

Yılbaşı gecesi gençlerin zehirlenmesine jandarma 'dur' dedi

Şahsın adliyeden çıkarılması

( KOCAELİ )- Osmangazi Köprüsü'nde 500 gram uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı KOCAELİ

Jandarma Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 


- Kocaeli İl Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda İstanbul'dan aldığı 500 gram sentetik uyuşturucu maddesiyle Yalova istikametine giderken Osmangazi Köprüsü çıkışında gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Şahsın İstanbul'dan aracı ile dönüş yoluna girdiğini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
Osmangazi Köprüsü Altınova gişelerinde süpheli G.A.'nın idaresindeki araç durdurularak içinde arama yapıldı. Yapılan aramada aracın içerisinde 500 gr sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen G.A. tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi. (GY-
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