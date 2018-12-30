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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yılbaşı, esnafın yüzünü güldürdü

Yılbaşı, esnafın yüzünü güldürdü

Saat Kulesinin çevresinden detay

Kuruyemiş Yılbaşı Kalaba Alabalık Irak 

-Kemeraltı çarşısı detay ve genel görüntü
-Esnaf röpörtajları

( İZMİR )-Tarihi çarşıda yılbaşı hareketliliği İZMİR - 2018’in son gününü evde sevdikleri ile birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar yılbaşı ekonomisi oluşturarak esnafın yüzünü güldürdü. Yılbaşının vazgeçilmezi olan kuruyemiş satışları artarken, şekerleme ve meyve satıcıları ise son günü bekliyor. 2018 yılına veda etmeye hazırlandığımız bu günlerde, 31 Aralık gününü evde ailesi ve sevdikleri ile geçirmek isteyen vatandaşlar ekonomiyi hareketlendirdi. Yılbaşı akşamının vazgeçilmezi sayılan kuruyemişlerin satışında artış oldu. Kemeraltı Çarşısında yılbaşı yoğunluğu da kendini göstermeye başladı.
Çarşıda ailesi ile birlikte uzun yıllardır kuruyemiş ve lokum satan Mehmet Saltık satışlardan memnun olduklarını belirterek ‘’Satışlarımız geçen yıla göre oldukça iyi. Genel olarak satışlarımızda artış söz konusu. Özellikle halkımız yılbaşında karışık kuruyemişi tercih ediyor. Lokumda ise yılbaşı olması sebebiyle henüz bir artış söz konusu değil" diye söyledi.

Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmezi olan kestane satışının da arttığını belirten manav Kazım Esen ‘’Çarşımız kalabalık fakat vatandaşımız şu anda kuruyemişçileri, tavukçuları ve kasapları tercih ediyor. Meyveyi en sona bırakıyor. Bizde 31 Aralık gününü bekliyoruz. Meyve dışında kestane satışlarımızda artış söz konusu" dedi.

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