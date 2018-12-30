Yılbaşı çiçek üreticilerine yaradı...Çiçek üreticileri gece gündüz çalışarak yeni yıla hazırlandı İzle

-Çiçek kesimi yapılmasından detay görüntüler



( İZMİR )- Üreticiler :- "Yılbaşı bizim umudumuz, çiçeklerimize talep artıyor”-"Gece uykusu yok bizde, çiçekleri bu aşamaya getirmek için baya zorluklarımız oluyor"-"Bir demeti toptancıya 40 TL'ye veriyoruz" İZMİR



- Yeni yılda da vazgeçilmez hale gelen çiçekler her yeri süslemeye başlarken, Türkiye’nin kesme çiçek ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan İzmir Menderes’te çiçekçiler hummalı bir çalışmaya girdi. Sadece sevgililer günü ve bayramlarda değil yeni yılın da vazgeçilmezlerinden olan çiçek siparişleri sektördeki hareketliliği artırdı. Yeni yıla kısa süre kala Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir’in Menderes ilçesinde çiçek üreticileri de çalışmalarını hızlandırdı. Noel ve yılbaşı süslemeleri için çiçeklere talep artarken, üreticiler de yılbaşı hareketliliğinin mutluluğunu yaşadı. Yılbaşında toptancılara satışlarının bir demette 40 TL’yi bulduğunu belirten üreticiler, gece gündüz demeden hazırlandıklarını söyledi.



Yeni yıl öncesi birçok sektörde olduğu gibi çiçek sektöründe de yoğunluk yaşandığını ifade eden üretici Zafer Ayırbaş, yılbaşının umutlarını artırdığını ifade ederek, “Yılbaşı olunca biz üreticilerin beklentisi yüksek oluyor. Bizim umudumuz. Çiçeklerimizi kesip toptancıya veriyoruz. Yılbaşı olduğundan çiçeklerimize talep artıyor” dedi.

“Gece uykusu yok bize” Üreticilerden Şadıman Ayırbaş ise kış sezonu olduğu için don olayının yaşanma ihtimaliyle çiçeklerin zarar görebildiğini ve zor şartlar altında hazırlık yaptıklarını belirterek, “Yılbaşı geliyor hazırlıklarımız başladı.

İnşallah ümidimiz iyi bir gelirimiz olsun. Herkes için hayırlısı olsun. Bizim üretimimiz böyle oluyor. Çiçekleri bu aşamaya getirmek için baya zorluklarımız oluyor. Kış geldiyse gece uykusu yok bizde ve gündüzleri de haftada bir kere kesim yapıyoruz” diye konuştu.

Tek sıkıntılarının ithal çiçekler olduğunu dile getiren Ayırbaş, ithal karşısında kendi ürünlerinin ucuza gittiğini ve emeklerinin karşılığını alamadığını dile getirdi. 40 TL’ye satış yapılıyor Bir başka üretici ise yılbaşında normal günlerde 10 TL'ye verilen çiçeklerinin bir demetini 40 TL’ye verdiklerini belirterek, “Yılbaşında fiyatlar artıyor, yılbaşı öncesi düşüktü. Yılbaşında sonra fiyatlar yine aşağıya düşer. Kış sezonu don oluyor. O yüzden mallarımız zarar görmesin diye gece sabaha kadar yatmıyoruz. Çiçekleri dondurmamız gerekiyor. Gece seraya gelip bakıyoruz, vatandaşlarımızı çiçeksiz bırakmamak için yılbaşına hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

