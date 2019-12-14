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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi - İSTANBUL

Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi - İSTANBUL

- Nimet Abla Gişesi'nin havadan drone ile çekilmiş görüntüleri - Bilet kuyruğundaki vatandaşlardan detaylar - Vatandaşların bilet almasıYılbaşı biletlerine yoğun ilgiİSTANBUL (AA) - Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ödülün hayalini kuran vatandaşlar, bilet satın almak için Fatih'teki Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 80 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi de büyük oldu. Büyük ikramiyeye kavuşma hayali kuran binlerce vatandaş, İstanbul 'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Bahçekapı'daki Nimet Abla Gişesi'ne akın etti. Vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle gişe önünde saatlerce bekleyerek uzun kuyruklar oluştururken, bu durum Eminönü Meydanı'nda yoğunluğu artırdı.Yoğunluk sebebiyle meydan çevresindeki yolda trafiğin aksadığı, trafik polislerinin bölgede araç geçişleri ve hatalı parklara müdahale ettiği görüldü.
Güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.Bazı vatandaşlar gün içerisinde yüzlerce metre uzunluğa ulaşan kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.Öte yandan, 31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte toplam ödülün 436 milyon lira olduğu bildirildi.

Uzunlu Polis Çekiliş Büyük İkramiye Seyyar Satıcılar 

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