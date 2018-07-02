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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yılanların dansı kamerada Haberi

Yılanların dansı kamerada Haberi

-Nadir görülen kara yılanın çiftleşme dansı

( MUĞLA ) MUĞLA

Kamera İlginç Görüntü Cep Telefonu 


- Muğla'nın Milas ilçesinin Kemikler Mahallesi yakınlarında oldukça ilginç görüntülere sahip olan yılanların dansı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Milas’ın Kemikler Mahallesi yakınlarında aracıyla ilerleyen Kemal Sağıroğlu, yol kenarında iki yılanın birbirine kenetlendiğini görünce aracını durdurdu. Halk arasında 'Kara yılan' olarak bilinen yılan türünü gören Sağıroğlu, dans eder gibi hareketlerde bulunan yılanı cep telefonuyla kayda aldı. Öte yandan uzmanlar, karayılanların zehirli olmadığını belirterek, çiftçi dostu olduğunu ifade ediyor. Çiftçi dostu olan karayılanların; fareleri, sıçanları yediği biliniyor. Uzmanlar, tarlaya dadanan fare veya sıçan varsa ve o tarlada kara yılan var ise çiftçinin kesinlikle korkmaması gerektiğini ifade ediyor.
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