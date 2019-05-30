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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yılanlar evi bastı Video

Yılanlar evi bastı Video

İtfaiye erinin yakaladığı yılan

Akalan Irak 

-İtfaiye erinin yılanları yakalamaya çalışması
-İtfaiye erinin yakaladığı yılanı dışarı çıkartması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evin içerisinde tam 5 adet yılan çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanlar zarar verilmeden doğal ortamlarına bırakıldı. Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar Köyü Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İsmet Öztürk ve ailesi evin içerisinde yılan görünce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede Kurtlar Köyü’ne ulaşan ekipler yaptıkları araştırma sonucu yılanların yuvalandığı bölümü buldu. Evin çeşitli bölümlerine kaçmaya çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından zarar vermeden yakalanırken, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı. Ev sahibi İsmet Öztürk ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (VK-SÖ-
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