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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldüren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldüren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

arşiv görüntüler

( KONYA ) KONYA

Jandarma Karakolu Adli Kontrol Jandarma Genç Kadın Hayvan 


- Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini sırtından vurarak öldüren Suriye uyruklu bir kişi, çıkartıldı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, dün sabah saatlerinde Seydişehir’e bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Suriye uyruklu Ali El Arid (28), 10 gün önce Hacı Murat Kırkaç’a ait besi damında hayvanlara bakmak için işe başladı.
Ali El Arid, besi damının yanında bulunan eve de ailesiyle birlikte yerleşti. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş eden Ali El Arid, bu sırada evin içinde bulunan eşi Zeyneb El Arid'i (21) sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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