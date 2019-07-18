Yılan tarafından boğulmakta olan kartalı son anda kurtardılar Haberi



- Sivas’ta yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir yılan tarafından boğulmakta olan kartal, son anda kurtarıldı. Sivas’ın İmranlı ilginç bir doğa olayı cep telefonu ile kayık altına alındı. Kırsalda çalışan köylüler yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın büyük bir kartalı boğarken yakaladı. Kartalın boynuna dolanan yılan köylülerin müdahalesi ile kartalın boynundan alındı. Kartal uçup uzaklaşırken yılan köylüler tarafından başı ezilerek öldürüldü. Cep telefonu ile kayıt altına alınan bu anlar sosyal meydana da paylaşıldı.

