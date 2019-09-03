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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yılan sokması - HAKKARİ

Yılan sokması - HAKKARİ

- Hastayı taşıyan ambulansın hastaneye ulaşması - Hastanın sedye ile hastaneye nakledilmesi - Hastanın tekrar ambulansa bindirilmesi - Ambulansın yola çıkmasıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde bahçede oynayan çocuğun eline yılan soktu.İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Bağlar köyünün Tuva mezrasında yaşayan 13 yaşındaki Altan Sakin, bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada elini yılan ısırdı.Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Sakin, müdahalenin ardından helikopterle Van'a sevk edildi.

Hastane Helikopter 

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