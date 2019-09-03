Yılan sokması - HAKKARİ

- Hastayı taşıyan ambulansın hastaneye ulaşması - Hastanın sedye ile hastaneye nakledilmesi - Hastanın tekrar ambulansa bindirilmesi - Ambulansın yola çıkmasıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde bahçede oynayan çocuğun eline yılan soktu.İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Bağlar köyünün Tuva mezrasında yaşayan 13 yaşındaki Altan Sakin, bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada elini yılan ısırdı.Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Sakin, müdahalenin ardından helikopterle Van'a sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım