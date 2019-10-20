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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Yılan kurtarma operasyonu anlatımı ile fenomen olan genç bu kez koyunların kış banyosunu anlattı

Yılan kurtarma operasyonu anlatımı ile fenomen olan genç bu kez koyunların kış banyosunu anlattı

Hayvanlara banyo yapılışı

Fenomen Sosyal Medya Kurtarma Operasyonu Hayvancılık Hayvan 

-Yapılan ilginç anons
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Daha önce sosyal medyada paylaştığı ilginç anonslu yılan kurtarma videosuyla fenomen olan çoban Selim Moğultay yayınladığı yeni videoyla seyredenleri tekrardan gülmekten kırıp geçirdi. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara kırsal mahallesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Selim Moğultay, sosyal medyada yayınladığı videoyla seyredenleri güldürttü. Ailesiyle birlikte hayvanlara kışa hazırlık banyosu yaptıran Moğultay, yapılan banyoyu Türkçe ve zaza’ca karışık anonsla dillendirmeye çalışıyor. Spor müsabakasını sunan spiker havasında yaptığı anonsta, çevrede bulunan insanları da ilginç anlatımıyla tanıtmaya çalışıyor. Selim Moğultay daha öncede suda mahsur kalan bir yılanı kurtarma çalışmasını sosyal medyada paylaşmış ve binlerce kişi tarafından bu video paylaşılmıştı. (MB-SD-
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