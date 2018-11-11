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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Yıkımı yapılan alışveriş merkezinde yangın çıktı - BALIKESİR

Yıkımı yapılan alışveriş merkezinde yangın çıktı - BALIKESİR

- Dumanların karayolunu kaplama detayı - Yanan alışveriş merkezinden genel detay - İtfaiyenin yangına müdahalesiYkımı yapılan alışveriş merkezinde yangın çıktıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde yıkımı devam eden bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi'nde yıkımına başlanan alışveriş merkezinde, işçilerin demirleri kestiği sırasında sıçrayan kıvılcımlar izolasyon malzemelerini tutuşturdu.Oluşan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.İtfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çabası sonucunda kontrol altına yangının soğutma çalışmaları sırasında ortaya çıkan siyah duman nedeniyle Çanakkale - Balıkesir yolunda ulaşım kısa süreli durdu.Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Alışveriş Akkale Alışveriş Merkezi Yangına Müdahale Trol 

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