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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yıkımda bayrak seferberliği

Yıkımda bayrak seferberliği

bayrağın evden çıkarılması

İş Makinesi 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) - Yıkım esnasında binada Türk bayrağı olduğunu fark ettiler, yıkımı durdurup bayrağı çıkardılar GAZİANTEP

- Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2 katlı binanın yıkımı esnasında asılı Türk bayrağını fark eden vatandaş ve iş makinesi operatörleri yıkımı durdurarak, bayrağı binanın içerisinden çıkarttı. Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Cami Sokak'ta iki katlı binanın yıkımı esnasında tesadüfen bölgeden geçen Samet Çevikoğlu isimli genç, binada Türk bayrağını gördü. Hemen bölgede bulunan Cevdet Sarıkaya isimli vatandaşa binanın içerisinde bayrak ve Atatürk posteri olduğunu söyledi.

İş makinesi operatörleri Ömen Üner ve Cüneyt Önder'e söylenmesi üzerine yıkım bir süreliğine durduruldu. Gencin uyarısı üzerine yıkımın durdurulduğu binaya giren görevli işçiler, odada asılı bulunan Türk bayrakları ve Atatürk posterini alarak, yıkıntılar arasında kalmasını önledi. Bayrakların enkazdan çıkarılmasının ardından yıkım devam etti. Bayrağı fark eden Samet Çevikoğlu, Türk bayrağını gördükten sonra yıkım ekibine haber verdiklerini belirterek, "Sağ olsunlar, içeride bayrak gördüğümü söyleyince ekip hemen yıkımı durdurdu. Görevliler de gidip, bayrağı enkazdan çıkardı. Bu duyarlılık beni ve mahalleliyi çok mutlu etti" diye konuştu.

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