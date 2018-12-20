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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yıkılmak üzere olan tarihi binalar tehlike saçıyor

Yıkılmak üzere olan tarihi binalar tehlike saçıyor

Yıkılmak üzere olan tarihi binalardan görüntü

Tarihi Bina Bild Karahisar 

-Ahşap Süsleme ustası ile röportaj
-Detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yıkılmak üzere bulunan tarihi binalar yayalar ve araçlar için tehlikeye oluşturuyor. Afyonkarahisar'ın Bolvadin yayaların sıkça geçtiği bir konumda bulunan ve tehlike arz eden tarihi yapıların can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike arz ettiğini bildirildi.
Vatandaşlar ilçede caddelerde ve sokaklarda çok sayıda bulunan ve insanların üzerine yıkılmak üzere olan yapılara acilen tedbir alınması isteniyor. İlçe esnaflarından ahşap işleme ustası Osman Kalay, tehlike saçan binalara ilişkin, "Eski evler Bolvadin’de kanayan bir yara haline geldi. İlçemizde eski binaların biran önce ya restore edilmesi ya da yıkılması gerekiyor. Sanatsal değeri olmayan atıl durumda binalar var ki bunların da bir an önce yıkılıp sanatsal özelliği olan ahşap binalarında acilen restore edilmesinde fayda var. Çünkü bunlar yağıştan etkileniyor, kardan etkileniyorlar ve bu tür binaların kendiliğinden yıkılması söz konusu. Kendiliğinden yıkıldığında can kaybı olabilir, araçların üzerine yıkılabilir. Çünkü bu binaların ister istemez araçlar park edilebiliyor. Gerçekten ilçede özellikleri sanatsal değeri olan çok binalar var” diye konuştu.

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