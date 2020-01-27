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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yıkılma tehlikesi olan 5 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor

Yıkılma tehlikesi olan 5 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor

yıkım çalışmaları DRONE

( ELAZIĞ - DRONE) ELAZIĞ

Deprem Yıkım Çalışmaları Trol 


- Elazığ'da depremde hasar alan 5 katlı bir binada yıkım tehlikesine karşı tedbir alınıp inceleme başlatıldı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan altı iş yeri üst 5 katı daire olan depremde hasar alan Altunbaş Apartmanının yıkılma tehlikesine karşı yıkım başladı.
(ŞA-HİV-
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