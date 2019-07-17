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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yıkılma tehlikesi bulunan evde çocukları ile birlikte yaşama tutunmaya çalışıyor Haberi

Yıkılma tehlikesi bulunan evde çocukları ile birlikte yaşama tutunmaya çalışıyor Haberi

Evin oturma odasının görüntüsünden detay

Oturma Odası Hayırseverler 2009 Yılı Ameliyat Çökme Tehlikesi 

-Mutfak görüntüsünden detay
-Tavan ve ışıklandırma görüntüsünden detay
-Mehmet Özçelik’in röportajından detay
-Mehmet Özçelik’in çocuklarla görüntüsünden detay
-Çöken tavanın görüntüsünden detay
-Evin tavan görüntüsünden detay
-Evin boyasının görüntüsünden detay
-Mehmet Özçelik’in tavanı göstermesinin görüntüsünden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Özçelik’in yıkılma tehlikesi bulunan evde yaşama tutunmaya çalışıyor. Hiçbir işte çalışamayan Özçelik, yetkililerden yardım bekliyor. Batman Beşevler Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Özçelik, 10 sene önce geçirdiği bir kaza sonucunda yüzünün yarısını kaybetti. Çalışamaz duruma gelen Özçelik, devletten engelli maaşı almaya başladı.
Harabeye dönen ve yıkılma tehlikesi bulunan evde eşi ve çocukları ile yaşama tutunmaya çalışan Özçelik, yetkililere seslenerek yardım istedi. Yaşadığı süreçle ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine konuşan Özçelik, engelli maaşının kendilerine yetmediğini söyledi.

Harabeye dönen evin tavanının düştüğünü belirten Özçelik şunları söyledi: “2009 yılında geçirdiğim bir kaza sonucunda yüzümün yarısını kaybetmiştim. Valiliğimiz başlatmış olduğu kampanya sonucu hayırseverler ve kurumlardan yardımıyla tedavimi sürdürüyorum. İki ameliyat gerçekleştirdik ikisi kaldı Allah’ın izniyle onları da tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi benim evim oturulmayacak halde, evimin tavanları ve bütün duvarları çökme tehlikesi ile karşı karşıya burada çok zor şartlarda yaşıyoruz ve ben geçimimi sağlayamıyorum. Engelli maaşıyla geçiniyorum. Arada bir de olsa tedavimin olmadığı zamanlarda inşaatlarda işçilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Çok zor şartlarda yaşadığım için ben bu evin bakım ve onarımını yapamıyorum. Bütün kurumlardan ve vali beye, hayırsever insanların katkıları olsa, ailemin de biraz katkıları olursa ben bu evi yıkıp yeniden yapmak istiyorum. Yani bu şartlarda yaşanması çok imkansız bu evden çıkmak zorundayım. Her gün tavandan bir parça bir beton düşerek bu korkuyla yaşıyoruz. İki çocuğum var ben onları geçindirmek için inşaatlarda çalışıyorum. Umudum o ki ben yeni bir evime kavuşup rahat bir şekilde yaşamak istiyorum.” (OA-YRT-
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