Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yıkılan köprü tehlike saçıyor İzle

Yıkılan köprü tehlike saçıyor İzle

- Yıkılan köprüden detay

Güvenlik Önlemi 

-- Röportaj

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyünde, köylülerin ahırlarının bulunduğu stabilize yol üzerindeki yıkılan köprü tehlike saçıyor. Hafik ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Durulmuş köyünde Kızılırmak'ın üzerinde bulunduğu taş köprü, su seviyesinin yükselmesiyle yaklaşık 2 ay önce yıkıldı. Köylülerin ahırlarına giden yol üzerinde bulunan köprünün etrafında herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması olası kazalara davetiye çıkartıyor. Tehlike saçan köprü için köylüler, yetkililerden yardım istedi. "Uyarı levhası yok" Durulmuş köyü sakinlerinden Bülent Özkan,"Bende buraya karşıda bulunan mağaralar var oraya gezmeye gelmiştim. Burada karşıya geçmek için köprünün olduğunu biliyordum ama geldiğimde şok oldum. Köprünün başına geldiğimde köprünün yıkık olduğun gördüm. Uyarı levhası falanda yok. Gördükten sonra köydeki arkadaşlarla irtibata geçtim ne zaman yıkıldı diye, 2-3 ay olmuş yıkılalı. Bence çok tehlikeli. Bu yol kullanılıyor, karşıda başka köyler var. Uyarı levhası yok. Gece buradan bir araba falan gelse buraya uçabilir. Yetkililerden bunun göz önüne alınmasını istiyorum." dedi.

İlgili Foto Galeriler
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Ozan Arife Son GörevOzan Arife Son Görev
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı