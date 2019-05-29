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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü - ŞANLIURFA Haberi

Yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü - ŞANLIURFA Haberi

- Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun dış genel planı - Morg önünde bekleyen cenaze araçları - Cenazenin morgdan alınıp cenaze aracına nakledilmesiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın merkez Haliliye ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.Görcütepe Mahallesi'nde Haşim Yeşilyaprak'ın (14) tırmanmaya çalıştığı bir evin bahçe duvarı üzerine yıkıldı.Ağır yaralanan Yeşilyaprak, yakınları tarafından kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yeşilyaprak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze Cenaze Aracı 

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