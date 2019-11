Yıkamaya getirilen otomobilin motorundan 3 yavru kedi çıktı

-İlhan Yiba ile röp.



- Denizli’de oto yıkamacıya getirilen aracın motorunun bölündüğü ön kaput kısmında kedi olduğu fark edilince, kediler yaklaşık 10 dakikalık müdahalenin ardından kurtarıldı. Kurtarılma anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Bir vatandaş iç ve dış yıkama yaptırmak üzere aracını oto yıkamacıya getirdi. İş yerindeki Metin Can Akşit (27) ve amcasının oğlu Serkan Akşit (23), yıkama işlemine başladıkları sırada otomobilin ön kısmından sesler geldiğini duydu. Ardından aracın kaput kısmını açan Metin Can Akşit, motorun bulunduğu bölümde 2 kedi olduğunu fark etti. Kedileri buradan alan Akşit sonrasında yeniden yıkama işlemine başladı fakat yine ses geldiğini duydu. Bunun üzerine aracın altına eğilen Akşit bir yavru kedinin daha aracın çamurluk kısmında olduğunu fark etti. Sonrasında eğilerek çamurluk kısmındaki kediyi alan Akşit, 3 yavru kediye süt ve su verdi.Olayla ilgili İlhan Yiba, aracı yıkamaya başladıkları sırada sesler geldiğini söyledi.



Bunun üzerine motor kısmını açtıklarını belirten Yiba, “İçeriden 3 tane yavru kedi çıktı ve ıslanmışlardı. Onları kurtardık, bir kedi kurtarmak can kurtarmak gibidir. Sonra onları güneşli bir yere koyduk. Sabah geldiğimizde ise gitmişlerdi. Yavru kedileri kurtardığımız için çok mutluyuz” dedi.





