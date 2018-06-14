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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yiğitler Taburu iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi

Yiğitler Taburu iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi

Jandarma iftar alanı

Eğitimli Köpek Jandarma Köpek Narkotik Teröristler 

-Jandarmanın vatandaşlara balon dağıtması
-Köpekler alanda genel
-Jandarma Özel Harekat Yiğitler Taburu
-Jandarma silahlar detay
-İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu alana gelişi
-Özel eğitimli köpeklerin yazı detayı
-Eğitimli köpek Cingöz'ün gösterisi
-Jandarma personelinin köpeğin becerilerini vatandaşa anlatması
-Köpeklerin hepsinin yan yana eğitimciler ile durması

( MARDİN )- Programda, eğitimli köpeklerin gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi MARDİN

- Mardin’de başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası haline gelen Yiğitler Taburu ile eğitimli köpekler, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle iftar programı düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen programda, jandarma personelleri vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Programa, başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası haline gelen Yiğitler Taburu da katıldı.
Programda yerli silahlar da sergilenirken, iz köpeği “Cingöz”, bomba arama köpeği “Dehşet”, mayın arama köpeği “Mikser”, tütün tespit köpeği “Gözlem”, narkotik köpeği “Cilve” de vatandaşlara gösteri yaptı. Köpeklerin gösterisi, vatandaşlar tarafından dikkat ve ilgiyle izlendi.
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