Yığılca arısı kozmetik ve ilaç sanayisine de hizmet edecek - DÜZCE Haberi
: - Yrd. Doç. Meral Kekeçoğlu'nun açıklaması - DetaylarYığılca arısı kozmetik ve ilaç sanayisine de hizmet edecekDÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Yrd. Doç. Meral Kekeçoğlu, Yığılca arısının ürettiği propolisinin kozmetik ve ilaç sanayine kazandırılacağı bildirildi. Kekeçoğlu, AA muhabirine, Yığılca arısına ilişkin çeşitli bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Çalışmalardan birinin de Yığılca arısının poropolis özellikleri olduğunu dile getiren Kekeçoğlu, şöyle konuştu:"Yığılca propolisi artık ilaç ve kozmetik sanayisinde yerine alacak. Yığılca propolisinin diğer propolislerden bir takım üstün özellikleri var. Yaptığımız bilimsel çalışmalar doğrultusunda Yığılca propolisinin diğer bölgelerde üretilen propolislere göre antimikrobiyel özelliğinin daha yüksek olduğunu belirledik. Bu nedenle de Yığılca propolisinin sektöre kazandırmanın zorunlu olduğunu düşündük."Kekeçoğlu, bu nokta bir firmayla anlaşma yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Yığılca kooperatifine bağlı üreticilerin kovanlarını koyduğu bal köyünde organik olarak propolis üretimi yapılacak. Sözleşmeler imzalandı. Üretilen propolislerden de damla şeklinde krem şeklinde ticari olarak ürünler geliştirilecek."