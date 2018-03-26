Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yığılca arısı kozmetik ve ilaç sanayisine de hizmet edecek - DÜZCE Haberi

Yığılca arısı kozmetik ve ilaç sanayisine de hizmet edecek - DÜZCE Haberi



: - Yrd. Doç. Meral Kekeçoğlu'nun açıklaması - DetaylarYığılca arısı kozmetik ve ilaç sanayisine de hizmet edecekDÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Yrd. Doç. Meral Kekeçoğlu, Yığılca arısının ürettiği propolisinin kozmetik ve ilaç sanayine kazandırılacağı bildirildi.
Kekeçoğlu, AA muhabirine, Yığılca arısına ilişkin çeşitli bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmalardan birinin de Yığılca arısının poropolis özellikleri olduğunu dile getiren Kekeçoğlu, şöyle konuştu:"Yığılca propolisi artık ilaç ve kozmetik sanayisinde yerine alacak. Yığılca propolisinin diğer propolislerden bir takım üstün özellikleri var. Yaptığımız bilimsel çalışmalar doğrultusunda Yığılca propolisinin diğer bölgelerde üretilen propolislere göre antimikrobiyel özelliğinin daha yüksek olduğunu belirledik. Bu nedenle de Yığılca propolisinin sektöre kazandırmanın zorunlu olduğunu düşündük."Kekeçoğlu, bu nokta bir firmayla anlaşma yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Yığılca kooperatifine bağlı üreticilerin kovanlarını koyduğu bal köyünde organik olarak propolis üretimi yapılacak. Sözleşmeler imzalandı. Üretilen propolislerden de damla şeklinde krem şeklinde ticari olarak ürünler geliştirilecek."

Polis Bild Kooperatif Muhabir Propolis 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı