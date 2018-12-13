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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
YHT yolcuları Eryaman istasyonuna taşınıyor - ANKARA

YHT yolcuları Eryaman istasyonuna taşınıyor - ANKARA

- YHT yolcuları Eryaman istasyonuna taşınıyor - Yolcuların YHT Garı'na gelişleri - Gar çalışanlarının yolcuları yönlendirmesi - Vatandaşlar için ayarlanan servislerle yolcu transferiYHT yolcuları Eryaman istasyonuna taşınıyor - Marşandiz istasyonundaki kazanın ardından bölgede inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken YHT Garı'na gelen biletli yolcular otobüsle Eryaman istasyonuna taşınıyorANKARA (AA) - Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin Marşandiz istasyonunda çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından YHT Garı'na gelen biletli yolcular otobüsle Eryaman istasyonuna taşınıyor.Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.36'da meydana gelen kazanın ardından Marşandiz istasyonunda inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, YHT ile Konya, Eskişehir ve İstanbul'a gidecek biletli yolcuların YHT Garı'ndan otobüsle Eryaman istasyonuna aktarılması sağlanıyor.Seferlerin, kazanın yaşandığı bölgeledeki çalışmaların tamamlanması ve enkazın kaldırılmasının ardından normale döneceği bildirildi.

Bild Trol 

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