Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
YHT kazasında hayatını kaybeden Berahitdin Albayrak son yolculuğuna uğurlandı Haberi

YHT kazasında hayatını kaybeden Berahitdin Albayrak son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazeden genel ve detay

( ANKARA )- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- “Sinyalizasyon sistemi, demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değildir”- “Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor” ANKARA

Öğretim Üyesi Cenaze Namazı Öğrenciler Demiryolları Basın Mensupları 


- Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışmış ve kaza sonucu 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen bir panele katılmak için trende bulunan Albayrak’ın cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Albayrak’ın kızları Hazal ve İzel, öğrencileri ve arkadaşları katıldı.
Törende, Albayrak’ın kızları Hazal ve İzel, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Bakan Turhan, cenaze namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turhan, kazayla ilgili gerekli adli ve idari incelemelerin devam ettiğini belirterek, “başlamış ve devam ediyor. Bugün itibariyle dün ifade ettiğim bilgilere ilave edeceğim başka bir bilgi yok” ifadelerini kullandı. Sinyalizasyon sisteminin olmadığı iddiaları ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Turhan, “Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye çalıştığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi, demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değildir. İlave güvenlik için, işçiliği azaltmak için, otomasyona geçmek için demiryollarımıza tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yoktur. Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı