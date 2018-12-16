YHT kazası sonrası tren seferleri yeniden başladı İzle

-Trenlerin harekete geçmesi

-Trenlerin Marşandiz istasyonundan geçişi



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının yaşandığı Marşandiz İstasyonunda enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sincan-Kayaş arasında hizmet veren Başkentray seferleri ile şehirlerarası tren seferleri yeniden başladı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu yaşanan tren kazasının ardından Marşandiz İstasyonu'ndaki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla trenler yeniden hizmet vermeye başladı.

Kazada oluşan enkazın, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından, hasar onarımları da tamamlandı. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından raylar yeniden kullanıma alındı. Hattan ilk olarak saat 06.10'da Ankara-İstanbul seferini gerçekleştiren YHT geçti. Sincan-Kayaş arasında hizmet veren Başkentray treni de saat 06.10’da ilk istasyon Sincan’dan kalkış yaptı. Marşandiz İstasyonu'na gelen trenler, düşük hızda geçiş yaptı.

